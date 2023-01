Sortino, trovato morto carabiniere scomparso

Rinvenuto il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, l'uomo era scomparso dal 29 dicembre. Non si esclude alcuna pista.

Rinvenuto il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, un carabiniere in pensione di 58 anni che era scomparso dal 29 dicembre. I Vigili del Fuoco di Siracusa, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile si stavano occupando delle ricerche. Questa mattina i pompieri hanno trovato il cadavere a Sortino, località montana. Il figlio dell’uomo lanciò l’allarme dopo non aver avuto più notizie dal genitore. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti. Si potrebbe ipotizzare che sia scivolato mentre passeggiava, magari a causa di un malore. O ancora potrebbe essere rimasto senza riuscire a chiedere soccorso. Tuttavia gli inquirenti non escluderebbero alcuna pista.