Sos Ong: “27 persone alla deriva al largo della Libia, ancora nessun soccorso”

Una rete di attivisti della società civile in Europa e Nord Africa, ha lanciato allarme per 27 migranti alla deriva da ieri sera

Un sos è stato lanciato dall’Ong Alarm Phone, formata da una rete di attivisti della società civile in Europa e Nord Africa. Ventisette persone si troverebbero alla deriva in acque internazionali a causa di un’avaria. I migranti sono fuggitivi che provengono dal Bengasi, in Libia.

“Ieri sera hanno riferito che il loro motore si è spento – dice l’ong -. Abbiamo allertato le autorità la scorsa notte, ma non ci sono ancora soccorsi in vista”.