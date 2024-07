Sospensione del Fisco e stop alle tasse fino al 31 agosto: le attività coinvolte

Come previsto dal governo Meloni, è in programma la sospensione delle comunicazioni da parte del Fisco per il mese di agosto 2024.

Dal primo agosto fino al 31 dello stesso mese, sono sospese alcune tasse (quelle che riguardano alcune attività AdE). Ma quali sono gli adempimenti realmente sospesi? Quali i limiti imposti? Di seguito, una spiegazione su ciò che accadrà nel mese di agosto, quando ci sarà una sospensione delle comunicazioni da parte del Fisco.

Ad agosto stop alle tasse: le attività coinvolte

Come previsto dal governo Meloni, è in programma la sospensione delle comunicazioni da parte del Fisco per il mese di agosto 2024. Grazie a una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate, si chiarisce quali sono gli esborsi sospesi relativi ad accertamenti fiscali. I termini, inoltre, saranno sospesi anche nel mese di dicembre, dal giorno 1 al 31. La sospensione delle tasse riguarderà:

comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati;

esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;

gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;

lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

Una sospensione che non riguarda tutte le tasse

Chiaramente, va ricordato che non tutte le tasse saranno sospese nel mese di agosto, dove sarà comunque necessario versare alcuni importi. Quindi, sospese le comunicazioni relative agli atti di controllo dell’AdE, ma non i pagamenti ordinari. Al contrario, ci saranno sicuramente delle scadenze fiscali ridotte, ma non annullate. Questo, è il caso della rottamazione quater e del pagamento Iva, due tipologie di tasse che si dovranno saldare nel mese di agosto per tutti i coinvolti.