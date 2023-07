Sostenibilità, sfida da miliardi di euro per il Paese: assemblea di Federmanager

L'associazione di dirigenti d’azienda mette il focus su tre degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030.

A un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio direttivo, l’associazione di dirigenti d’azienda mette il focus su tre degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030: energia pulita e accessibile, imprese, innovazione e infrastrutture, parità di genere.

Si svilupperà attorno all’Agenda 2030 l’assemblea pubblica annuale di Federmanager Sicilia Orientale che ha scelto come temi specifici, fra i 17 Obiettivi previsti per lo Sviluppo Sostenibile, i disclosures sette, nove e cinque che riguardano, rispettivamente, energia pulita e accessibile, imprese, innovazione e infrastrutture, parità di genere.

A un anno esatto dal proprio insediamento alla guida dell’associazione di dirigenti d’azienda, la presidente Marian Conigliaro e il nuovo direttivo danno dunque appuntamento a venerdì 7 luglio, a partire dalle 16.00, alla Free Mind Foundry di Acireale con l’incontro intitolato “La sfida della sostenibilità e il ruolo dei manager”.

“Si tratta di un impegno per il quale l’intero sistema Paese ha messo in campo energie e fondi per 183,5 miliardi di euro – spiega Conigliaro – di cui 102 solo per i tre obiettivi che abbiamo scelto, e dal quale come manager del settore produttivo non possiamo prescindere quando si parla di futuro. Ci occuperemo dei disclosure sui quali ci dobbiamo misurare nei prossimi anni per cambiare i processi delle nostre aziende e creare dei meccanismi virtuosi di efficientamento, che mettano a riparo il pianeta da un eccessivo sfruttamento delle risorse. Sono temi su cui saranno impegnati manager, imprese, istituzioni, pubblica amministrazione e che segneranno i passi della politica, dell’industria, dell’impresa e dell’economia”.

Un panel qualificato di relatori si confronterà sul tema.

Introdurrà i lavori la presidente Conigliaro, a cui seguiranno i saluti dell’assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Salvo Tomarchio, e del Direttore Generale Federmanager, Mario Cardoni.

Interverranno:

Rosario Pistorio, CEO Sonatrach Raffineria Italiana, Tommaso Dragotto, Fondatore e Presidente di Sicily by Car S.p.A., Monica Luca, Presidente Imprenditoria Femminile Confindustria Catania, Anna Russo, Direttore Vendite Distillerie Fratelli Russo, mentre le conclusioni saranno tratte da Valter Quercioli, Vice Presidente Federmanager.

A moderare l’assemblea Maurizio Mazzapicchi, Rina Services S.p.A.