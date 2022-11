Anas, restringimento di carreggiata sulla A29 per lavori: ecco quando

Lavori previsti sul Raccordo per via Belgio sulla A29: ecco le limitazioni alla circolazione previste.

Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre sarà necessario effettuare un intervento di sostituzione di un giunto di dilatazione, situato al chilometro 4,500 dell’autostrada A29 Racc Bis “Raccordo per Via Belgio”, in direzione Palermo.

Lo comunica l’Anas in una nota che annuncia un restringimento di carreggiata temporaneo per permettere lo svolgimento dei lavori.

Lavori per giunto di dilatazione, restringimento di carreggiata sulla A29

Per effetto gli interventi previsti ed esposti in alto, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 21 del 16 novembre e le ore 7 del mattino successivo, saranno chiuse le corsie al traffico di emergenza e marcia. Il transito sarà consentito sulla sola corsia di sorpasso.

