Spal-Palermo 1-1, Brunori risponde a Meccariello: rosanero a 20 punti

Terzo risultato utile consecutivo per il Palermo. Alla rete di Meccariello ha fatto seguito lo splendido tocco di Brunori

Terzo risultato utile consecutivo per il Palermo che allo stadio “Mazza” di Ferrara pareggia 1-1 con la Spal. Dopo la vittoria di Benevento e il pareggio interno col Como, arriva un altro punto per la classifica dei rosanero che salgono a quota 20. Alla rete di Meccariello ha fatto seguito lo splendido tocco di Brunori, all’ottava rete stagionale. La truppa di Corini torna in campo domenica 18 dicembre (ore 18) nel match casalingo contro il Cagliari.

I moduli

Eugenio Corini cambia modulo e dal consueto 4-3-3 passa al 3-5-2: Pigliacelli in porta, linea difensiva con Bettella, Nedelcearu In campo nonostante la morte del padre) e Marconi; a centrocampo ecco Valente, con Segre, Stulac, Gomes e Sala; in avanti capitan Brunori con Di Mariano. Daniele De Rossi con il 3-5-2: Alfonso tra i pali; difesa con Peda, Meccariello e Dalle Mura; robusto centrocampo con Dickmann, Murgia, capitan Esposito, Valzania e Celia; in attacco tandem offensivo composto da Rabbi e La Mantia.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 2′ brivido per il Palermo con Gomes che salva sulla linea il tiro di Valzania. Al 5′ ecco il Palermo con la conclusione in corsa di Di Mariano deviata in corner dall’attento Alfonso. Al 10′ la squadra di De Rossi sblocca il punteggio: angolo dalla destra e girata al volo vincente di Meccariello con Pigliacelli battuto. Al 22′ tiro di prima intenzione di La Mantia respinto in angolo da Nedelcearu. Al 33′ splendido pareggio dei rosanero: assist di Di Mariano per Brunori che con un tocco da biliardo spedisce la sfera in fondo al sacco.

Secondo tempo

Doppio cambio per De Rossi ad inizio ripresa: escono dal rettangolo di gioco il portiere Alfonso e Peda e in campo Thiam e Fiordaliso. Al 48′ subito una occasione per la Spal con La Mantia che alza la mira a due passi da Pigiacelli. Al 56′ calcio di punizione di Stulac con palla deviata da Rabbi in angolo. Al 57′ clamorosa occasione per la Spal veloce contropiede e tiro finale di Rabbi, forte e centrale, respinto da Pigliacelli. Al 64′ sforbiciata di Di Mariano senza grandi pretese e un minuto dopo Corini opera due cambi: fuori lo stesso Di Mariano e in campo Vido (ex di turno) e dentro Broh al posto di Stulac. Al 67′ colpo di testa centrale di Brunori senza problemi per Thiam. Al 71′ anche De Rossi prova a dare una scossa al gioco della Spal e inserisce l’ex rosanero Rauti al posto di La Mantia. Al 76′ Corini gioca la carta Saric al posto di Segre. Al 78′ Vido segna la seconda rete per i rosanero ma la posizione di Sala è chiaramente in offside. Gran tiro (82′) di Celia e splendida parata di Pigliacere a negare la rete alla Spal. A cinque minuti dal 90′ fuori Brunori e al suo posto in campo Soleri. Al primo minuto di recupero (su 3) tiraccio di Valzania alto sopra la traversa.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Alfonso 6 (46′ Thiam 6); Peda 5 (46′ Fiordaliso 5.5), Meccariello 6.5, Dalle Mura 6; Dickmann 6, Murgia 5.5 (71′ Zanellato 5.5), Esposito 5.5, Valzania 6, Celia 6; Rabbi 6 (83′ Finotto sv), La Mantia 6 (71′ Rauti sv).

In panchina: Tripaldelli, Proia, Varnier, Zuculini, Arena, Maistro, Tunjov.

Allenatore: De Rossi 6

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Bettella 6, Nedelcearu 6, Marconi 6; Valente 6, Segre 6 (76′ Saric 5.5), Stulac 5.5 (65′ Broh 5.5), Gomes 6, Sala 6; Di Mariano 6 (65′ Vido 5.5), Brunori 6.5 (85′ Soleri sv)

A disposizione: Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Damiani, Devetak, Mateju.

Allenatore: Corini 6

Arbitro: Di Bello di Brindisi 5

Reti: 10′ Meccariello, 33′ Brunori

Note: Pomeriggio soleggiato e freddo. Spettatori: 10mila circa. Ammoniti: Nedelcearu, Peda, Esposito, Brunori, Di Mariano, Rabbi, Gomes, Segre. Angoli: 4-3. Recupero: 1′; 3′.