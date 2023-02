Sparatoria in discoteca nel palermitano, daspo Willy per un giovane

Il Questore della Provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento dell’intera provincia, cosiddetto “Daspo Willy”, per la durata di due anni, nei confronti di un palermitano, protagonista, lo scorso 24 dicembre, dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco (con un’arma poi risultata a salve) all’interno di una discoteca di Carini. Il giovane, nel corso di una rissa che aveva coinvolto molte persone, nel chiassoso contesto di un locale di pubblico spettacolo, alla presenza di 1000 persone circa, aveva esploso in aria colpi di pistola (arma poi risultata essere a salve), generando un disordinato e caotico allontanamento degli avventori. Da qui l’adozione da parte del Questore di Palermo di un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del titolare della discoteca, per la durata di 30 giorni. Adesso l’applicazione del “Daspo Willy” al giovane, che nei weekend dovrà presentarsi presso un ufficio di polizia.