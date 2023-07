Sperlinga, approvato lo schema di Bilancio 2023/2025

Cospicua la parte destinata degli investimenti, con oltre 28 milioni per finanziarli. Fra gli interventi da annoverare: i lavori nel bosco e il restauro della chiesa Sant’Anna

SPERLINGA (EN) – La Giunta municipale, presieduta dal primo cittadino Giuseppe Cuccì, ha approvato lo schema di Bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025, il documento unico di programmazione (Dup) semplificato e la nota integrativa che integra i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il risultato di Amministrazione al 31/12/2022 è 933.026,20 euro di cui la parte accantonata ammonta a 614.309,25 euro; la parte destinata agli investimenti è pari a 42.233,19 euro e la parte disponibile è di 276.483,76 euro. Il totale delle previsioni di entrata per l’anno corrente ammonta a 5.052.042,74 euro; per il 2024 a 5.448.691,90 euro e per il 2025 a 29.151.315,80 euro.

Dal fondo crediti di dubbia esigibilità è stata accantonata la somma di 114.878,88 euro per ciascun anno di bilancio e relativamente al fondo rischi contenzioso è stata accantonata la somma di cinque mila euro per ogni anno di esercizio.

In sede di programmazione e di gestione è stato rispettato l’equilibrio di bilancio secondo il quale la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Rispettato, inoltre, l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio di parte capitale.

Cospicua la parte relativa agli investimenti, per 28.350.936,80 euro volti a finanziare interventi finalizzati a migliorare il valore economico, ecologico, sociale e ricreativo del territorio. Tra le opere da annoverare: i lavori forestali del bosco di Sperlinga per un importo di 4.282.133.00 euro; il progetto per la costruzione di un parco sub urbano nell’area di pertinenza del castello per un importo di 2 mln di euro; gli interventi di restauro della chiesa Sant’Anna sita al largo Convento per un importo di 1.797,270,00 euro.

I documenti contabili sono ora al vaglio del Collegio dei revisori dei Conti per il parere di competenza e poi seguiranno l’iter con il passaggio in Commissione consiliare per l’ulteriore parere prima dell’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio comunale, che dovrà definitivamente pronunciarsi.