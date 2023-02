Spettacolo aurora boreale in Germania ed Inghilterra: ecco le “Luci del Nord”

Quello a cui hanno assistito i cittadini di Regno Unito, Irlanda e anche Germania è stato un vero e proprio spettacolo di luci nel cielo. L’aurora boreale, nota anche come fenomeno delle “Luci del Nord”, è stata osservata nella serata di domenica 26 febbraio. Le luci verdi, viola e rosa sono state avvistate anche nelle zone più a sud dell’Inghilterra, in particolare nel Kent, nell’Hertfordshire e in Cornovaglia, oltre che nelle zone settentrionali di Germania e Francia. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha dichiarato che l’aurora boreale “potrebbe essere visibile fino a sud, fino al centro dell’Inghilterra, anche questa stasera”, lunedì 27 febbraio, in una forma probabilmente più intensa poiché i cieli rimarranno sereni.