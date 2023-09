Strutture vecchie e poca attività, la Sicilia non è terra per lo Sport: lo studio che inchioda l’Isola

Pessimo il rapporto della Sicilia con lo Sport, l'Isola figura agli ultimi posti nell'Indice di Sportività 2023. Il dato delle province.

Sicilia e sport, un connubio che non riesce a decollare. L’Isola si piazza infatti agli ultimi posti per quanto riguarda gli eventi, gli investimenti, i risultati e le scuole di formazione sportive.

Lo si evince dai dati contenuti nell’Indice di sportività 2023, l’indagine condotta da Pts per “Il Sole 24 Ore” che va ad analizzare lo stato di salute dello sport italiano. Il report, giunto alla sua 17esima edizione, viene calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: Struttura sportiva, Sport di squadra, Sport individuali, Sport e Società.

Indice di Sportività 2023, il Nord ai primi posti

La prima provincia italiana, secondo l’indice, è Trento con uno score di 1.000 grazie agli ottimi risultati ottenuti dai propri atleti, dallo stato delle strutture sportive, dal numero di tesserati e dal tasso di attrattività degli eventi sportivi organizzati sul proprio territorio.

La seconda posizione è conquistata da Trieste (801,6 punti), che spicca per impianti e partecipazione allo sport. Al terzo posto figura Cremona (780,1), che si distingue con merito per gli sport di squadra e sport e società.

Indice di Sportività 2023, male la Sicilia

Per la Sicilia, come detto, i numerosi sono decisamente deludenti. La prima città isolana a figurare nella classifica è Messina, che si piazza al 72esimo posto con un punteggio di 318,3. La seconda è Ragusa, 76esima, con uno score di 294,5.

Il podio delle città siciliane nell’Indice di sportività 2023 è completato da Catania che spiazza all’81esima posizione con 281,8. Il capoluogo etneo viene poi seguito da Siracusa, 82esima con 280,4 punti. In 87esima posizione figura Palermo, con 249,3.

Andando ancora a ritroso in classifica, l’altra città della Sicilia a comparire è Trapani, 93esima con uno score di 225,5. Poi vi è un salto di otto posizioni, con Caltanissetta che si piazza 101esima e con il punteggio di 180,1. Vicinissime, nella parte più bassa della classifica, vi sono le province di Agrigento ed Enna, rispettivamente in posizione 103 e 104, con i punteggi di 157,2 e 149,0.

Lo stato di salute dello Sport in Sicilia

Analizzando i dati dell’Indice di Sportività 2023, il tallone d’Achille delle province siciliane è rappresentato in primis dalle strutture sportive, spesso inadeguate o bisognose di ammodernamento, come nel caso di Enna e Caltanissetta, terz’ultima e quint’ultima in questa categoria.

L’Isola non brilla nemmeno per gli sport di squadra (ad Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa i risultati peggiori). Male anche negli sport individuali, con Agrigento, Enna e Trapani tra ultimi posti nazionali, mentre in Sport e società c’è Messina che riesce a ottenere un 65esimo posto di consolazione, poco prima di Siracusa 72esima e Palermo 76esima. Poi il profondo rosso.

