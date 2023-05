Spruzzano spray al peperoncino in metro ed è il caos: si cercano i responsabili

I militari stanno controllando le immagini delle telecamere a circuito per risalire ai responsabili.

Occhi irritati che lacrimano, difficoltà respiratorie, gola dolente e tanto, tanto caos nella Metro A della stazione San Giovanni a Roma. Tutto accade martedì sera alle 19.10, quando un allarme giunge alle forze dell’ordine: una fuga di gas, con l’immediato intervento di carabinieri, vigili del fuoco sul posto e anche ambulanze. Perdita di gas che in realtà non c’era e non c’è mai stata. Il fuggi fuggi generale ha creato il panico, con la gente, avvolta da fumo intossicata e in preda a malessere.

Alla ricerca dei colpevoli

C’è subito chi ha pensato a un guasto, chi come detto a una fuga di gas chi ancora a un attentato terroristico. Dopo poco però il mistero è stato svelato. A emettere la sostanza urticante qualcuno che, nel corso di un litigio ha pensato bene di tirare fuori una bomboletta spray al peperoncino. La vaporizzazione spruzzata contro il contendente si è presto dispersa tra i corridoi pieni di pendolari in uscita, causando una sorta di nube e quindi occhi irritati e difficoltà respiratorie. I militari stanno controllando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per avere un quadro migliore dell’accaduto e risalire ai responsabili.