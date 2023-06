Squalo pescato e massacrato a calci e pugni: aveva ucciso un uomo mentre faceva il bagno

Sul pesce si abbatte la violenta vendetta di alcuni uomini

Choc in Egitto, dove un giovane di 23 anni di nazionalità russa è stato ucciso da uno squalo tigre mentre faceva il bagno in una popolare località balneare. Impotente, il padre non ha potuto fare altro che assistere al terribile attacco, mentre il figlio, disperato chiedeva a squarciagola di essere aiutato. Nulla da fare, in pochi minutil il corpo di Yuri Popov è stato trascinato nei fondali in un gorgogliare di acqua arrossata dal sangue.

L’accanimento

Una volta pescato, l’animale è stato portato con una grossa rete sulla spiaggia, poi, su una piccola barca è stato colpito a morte. Impressionanti le riprese video, che mostrano persone intente a picchiare a calci e pugni il pesce sopra la testa. Come arma utilizzato quello che sembrava essere un palo di metallo o un bastone. Lo squalo sembrava essere vivo mentre si dibatte sulla sabbia con un uncino nell’occhio.