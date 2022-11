Stabilizzazione Asu, Dc: “Dare dignità ai lavoratori”

Lo dichiara il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace. “Occorre dare dignità alle oltre 4.500 persone alle quali ormai viene fatta intravedere la certezza di un contratto da 25 anni"

“La stabilizzazione dei lavoratori Asu promessa dai precedenti governi e che è stata impugnata in passato da parte dello Stato deve divenire una realtà e occorre trovare le migliori soluzioni normative possibili affinchè ciò avvenga nel pieno rispetto delle regole evitando, come avvenuto negli ultimi anni, una nuovo stop”. Lo dichiara il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace. “Occorre dare dignità alle oltre 4.500 persone alle quali ormai viene fatta intravedere la certezza di un contratto da 25 anni, ovvero dall’inizio del precariato. La Dc, anche grazie al lavoro che saprà sapientemente svolgere il neo assessore Nuccia Albano, alla quale auguro buon lavoro, si impegnerà nell’immediato per mettere la parola fine ad una vicenda che si è protratta per troppo tempo, dando così certezze a questa categoria di lavoratori”, conclude Pace.

“La stabilizzazione degli Asu è stata per noi una priorità per tutta la campagna elettorale – dichiara l’onorevole Ignazio Abbate -. Oggi, grazie all’Assessorato di competenza che è stato assegnato al nostro gruppo DC, possiamo affermare che ci impegneremo affinchè questa stabilizzazione possa avvenire. Questi lavoratori che da 25 anni vivono in un limbo di precariato meritano pari dignità dei loro colleghi che invece hanno avuto la possibilità di una stabilità economica e lavorativa. D’altronde senza di loro, oggi, tantissimi servizi non verrebbero erogati. Per cui posso affermare con certezza che la stabilizzazione degli Asu sarà tra i primi argomenti che tratteremo come DC”, conclude Abbate.