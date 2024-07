Starbucks alla ricerca di nuovo personale, ecco come candidarsi

Si cercano persone dinamiche, motivate e appassionate del caffè e del servizio clienti

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, il marchio Starbucks mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Starbucks, requisiti e profili ricercati

I requisiti possono variare a seconda della posizione e del ruolo. In generale si cercano persone dinamiche, motivate e appassionate del caffè e del servizio clienti. Le competenze relazionali e la capacità di lavorare in team sono altamente apprezzate. Inoltre sono presenti diverse opportunità di carriera sia per neolaureati che per candidati con esperienza nel settore. Ci sono programmi di formazione e sviluppo per permettere ai nuovi talenti di crescere professionalmente all’interno dell’azienda.

Starbucks, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi”.

