Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara: “Quasi investita da motorino”

L'inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, è stata insultata e minacciata da un uomo per poi rischiare di essere travolta.

L’inviata di Striscia La Notizia, Stefania Petyx, è stata aggredita a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, mentre si trovava nella località per realizzare un servizio per il tg satirico di Canale 5 nel quale veniva chiesto ai residenti di fare un selfie contro la mafia.

L’aggressione a Stefania Petyx

Il telegiornale ieri sera ha diffuso le prime immagini dell’aggressione avvenuta nel paese dove sono stati scoperti i covi di Matteo Messina Denaro attraverso una breve anteprima.

Nel video la giornalista viene trattenuta e spinta da un uomo infastidito dalla presenza delle telecamere di Mediaset. Stefania Petyx “invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un motorino” si legge sul sito web di Striscia La Notizia.

Il video integrale dell’aggressione verrà diffuso da Striscia La Notizia in occasione della puntata di stasera, venerdì 27 gennaio.