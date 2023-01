Stigghiole e caldume illegali: sequestrata baracca a Palermo

Nuovo sequestro per l'attività abusiva a Bonagia. L'uomo è stato segnalato alla Procura

Passando da Bonagia, quartiere periferico di Palermo, era ben visibile ogni giorno il fumo della sua brace. Era una delle baracche del capoluogo in cui si vendevano frattaglie tipiche palermitane ed è stata sequestrata.

Il nucleo attività produttive della Polizia municipale, si è fermata in via Albiri, punto di riferimento per amanti di stigghiole e caldume e ha chiesto autorizzazioni igienico-sanitarie e amministrative al titolare della baracca, accertando che lo stesso operava abusivamente.

Sono scattati dunque i sigilli. I vigili hanno segnalato un uomo alla Procura, contestando anche l’occupazione illegale del suolo pubblico e la reiterazione del reato dopo la rimozione non autorizzata dei sigilli, visto che l’attività non in regola era già stata sequestrata altre volte.