Stmicroelectronics Catania, ecco le posizioni aperte a giugno 2024: presto nuove assunzioni

In attesa dell'apertura di un nuovo stabilimento proprio nel capoluogo etneo, non mancano le opportunità: ecco come rimanere aggiornati e fare domanda.

Stmicroelectronics ha recentemente annunciato che presto verranno effettuate quasi 3mila nuove assunzioni a Catania e, in attesa della pubblicazione delle nuove offerte di lavoro, ci sono già delle posizioni aperte nella sede etnea.

Ecco le opportunità, i requisiti, come fare domanda e rimanere aggiornati.

Lavoro Stmicroelectronics Catania: posizioni aperte giugno 2024

Negli scorsi giorni, l’azienda ha annunciato una nuova serie di investimenti a Catania. Si prevede l’apertura di un nuovo stabilimento con un impianto di produzione ad alto volume di chip a carburo di silicio da 200 mm e per questo importante progetto si attendono circa 3mila nuove assunzioni. Al momento non sono ancora attive le selezioni.

Le opportunità di lavoro e carriera con Stmicroelectronics Catania, però, non sono sospese e a giugno 2024 dalla sezione “Careers” dell’azienda risultano le seguenti posizioni aperte:

Automation Engineering (Intership/Stage);

PhD research on innovative nano power LDO for low energy application (per dottorandi);

Automotive Junior Application Engineer (Internship/Stage);

Digital Verification Engineer (opportunità di tesi per studenti interessati al campo del Digital Design);

Digital Verification Engineer;

Application Development Traction Inverter Testing Engineer;

Product Engineering;

Addetto al Product Engineering Office;

Settore Marketing e Product Marketing;

Product Quality Assurance;

Application Development Senior Hardware Engineer;

Application Development Engineer – Industrial Power Modules;

Settore Product Qualification & Reliability;

Product Engineering JR Hardware/software;

Application Engineer;

Product Marketing Engineer.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Requisiti

I requisiti per le offerte di lavoro di Stmicroelectronics di giugno 2024 dipendono dal profilo di proprio interesse. Ci sono, però, alcune caratteristiche comuni a tutti i profili: si richiedono una buona conoscenza della lingua inglese, ottime conoscenze informatiche, interesse per il mondo dell’elettronica e dell’industria, buone capacità di comunicazione e di organizzazione. L’esperienza è molto gradita, in alcuni casi richiesta per i profili senior.

Come titolo di studio, alcuni profili richiedono una laurea triennale o magistrale: tra le più utili figurano quelle in ingegneria, elettronica, fisica, informatica e campi correlati. Tuttavia, è bene controllare sempre il profilo di riferimento perché potrebbero essere richiesti titoli differenti e competenze diverse. Numerose anche le opportunità di Stmicroelectronics per studenti e neolaureati, tra stage e percorsi di studio per laureandi e dottorandi.

Come fare domanda

Per candidarsi alle posizioni di lavoro aperte o anche per conoscere ulteriori opportunità e dettaglio sulle offerte attive, basta visitare la sezione “Lavora con noi” di STMicroelectronics (https://stmicroelectronics.eightfold.ai/careers).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’azienda STMicroelectronics

STMicroelectronics NV, conosciuta anche come STM o semplicemente ST, è un’azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore. Rientra tra i maggiori produttori mondiali di componenti elettronici e fa parte dell’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione. Nel mondo l’azienda ha circa 46mila dipendenti, 11 siti produttivi principali e anche 80 uffici di vendita.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it. Il sito contiene offerte in Sicilia e anche nel resto d’Italia.