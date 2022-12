Stop cellulare, Valditara: “Conto sul senso di responsabilità degli studenti”

"Stanno arrivando reazioni positive anche dai genitori, per una iniziativa che vuole riportare la serietà nelle classi", spiega il ministro

“Stanno arrivando reazioni positive anche dai genitori, per una iniziativa che vuole riportare la serietà nelle classi”. Lo ha affermato a SkyTg24 il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a proposito della circolare che vieta l’uso dei telefoni cellulari in classe.

Il ministro: “Sanzioni? Saranno regolamenti interni a definirle”

Quanto alla mancata previsione di sanzioni il ministro ha sottolineato che “non è preciso dire che non sono previste sanzioni: in una circolare – ha spiegato – non si possono prevedere, saranno poi le scuole nella loro autonomia con il loro regolamento interno a definire eventuali sanzioni. Io conto molto sul senso di responsabilità degli studenti: penso si rendano conto loro per primi che l’uso improprio del cellulare è un danno che fanno a se stessi oltre che una mancanza di rispetto verso i docenti. È importante ridare autorevolezza alla missione educativa dell’insegnante”.