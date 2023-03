Strage Crotone, vittime salgono a 69, Musumeci: “Probabile ci sia stata qualche falla”

I soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l'età né l'identità

Salgono a 69 le vittime ufficiali del naufragio di domenica. Poco fa i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il cadavere del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Sono ancora una decina i corpi, delle 69 vittime, senza identità.

Il ministro Musumeci: “Rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire”

“Probabile che nella filiera ci sia stata qualche falla, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire. Pensarlo è criminale”. Lo ha affermato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ in merito al naufragio dei migranti al largo di Cutro. «Qualunque cosa venga detta in queste ore è destinata a scatenare polemiche. Malgrado la morte imponga il silenzio e la preghiera c’è ancora chi continua con infamanti accuse. Allora lancio un appello smettiamola col tiro al piccione. Sono finiti i congressi dei partiti. – ha aggiunto Musumeci – Purtroppo appena finirà il maltempo la situazione nel Mediterraneo sarà ancora peggiore degli anni passati. Sperimentata la rotta turca, partiranno a migliaia. Lancio un grido di allarme. Non si può arrestare un fenomeno epocale a mani nude di fronte a una Ue che fino- ra si voltava dall’altra parte”.

“L’Ue non si è mai impegnata in maniera concreta e seria”

“Negli ultimi 10 anni sono morti 26.040 migranti. C’entra Piantedosi? C’entra Giorgia Meloni? C’entra il centrodestra? La responsabilità poteva essere di tutti, dai grillini al Pd, ma nessuno di noi ha pensato di accusare i ministri Lamorgese, Cancellieri, Alfano o Minniti. Ho il diritto di pensare a una speculazione politica? – ha sottolineato Musumeci – L’Ue non si è mai impegnata in maniera concreta e seria. Erdogan ha avuto 6 miliardi per neutralizzare la rotta balcanica. Ora c’è questa via mare. Ecco a cosa serve l’Ue. Dopo queste morti spero che ciò che non ha fatto la logica lo faccia il cuore”.