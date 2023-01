Strage di pecore a Sciara: gregge investito da treno Palermo – Agrigento

Il treno ha subito circa 70 minuti di ritardo e due regionali sono stati cancellati

Stavano pascolando nei pressi di un passaggio a livello, ignare che da lì a poco su quei binari sarebbe arrivato un grosso ammasso di ferro e che le avrebbe investite. Tra Montemaggiore e Sciara, dove il paesaggio rurale si scontra a volte con gli effetti dell’urbanizzazione, sono morte parecchie pecore. A causarne la morte il treno regionale che fa la tratta Palermo – Agrigento che non ha potuto far nulla per salvarle.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri e la linea che collega il capoluogo siciliano con la città dei Templi ha subito un notevole ritardo. Dalle ore 13:50 sulla linea Palermo-Agrigento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Montemaggiore e Sciara con ripercussioni anche sulle altre linee: due regionali sono stati cancellati e altri tre hanno subito limitazioni. Il treno per Agrigento, grazie all’intervento dei tecnici di Rfi che sono intervenuti per liberare i binari e ripristinare la funzionalità della linea, è ripartito intorno alle 15.00. Il ritardo accumulato è stato di circa 70 minuti.

Le Ferrovie dello Stato hanno attivato servizi sostitutivi con autobus da Palermo e da Roccapalumba.