Striscia La Notizia cerca nuovi inviati: come candidarsi

Opportunità prestigiosa per chi sogna da sempre di lavorare nel giornalismo televisivo, Striscia la notizia, infatti, è alla ricerca di nuovi inviati, anche in Sicilia.

I requisiti ed il termine per la domanda

Unico requisito per candidarsi è essere maggiorenni e residenti in Italia (o Repubblica di San Marino). Bisognerà inviare un video dal peso massimo di 100MB contenente un servizio di denuncia che rispetti la linea editoriale del programma. Termine ultimo per presentare la domanda è il 31 Dicembre 2024.

Come girare il video

Il video potrà essere girato con smartphone, telecamera o tablet in luoghi dove è consentita la ripresa e privi di situazioni che possono considerarsi rischiose per il candidato/a. I candidati ritenuti più idonei alla mission e stile del programma di Antonio Ricci potranno essere contattati per un provino. Per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare il sito di Striscia la Notizia.

