Stromboli, possibile eruzione parossistica

Il sistema di allerta Early Warning installato sull'isola di Stromboli ha indicato la possibilità di un'eruzione parossistica.

Potrebbe verificarsi un’eruzione parossistica a Stromboli. Il sistema di allerta Early Warning installato sull’isola ha indicato la possibilità così come comunicato dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo.

Il primo cittadino in caso di eruzione raccomanda alla cittadinanza di non uscire da casa e di allontanarsi da porte e finestre. Inoltre invita i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni date dal personale di alberghi e/o locali pubblici. Infine per coloro che si trovano in barca è prudente non avvicinarsi alla costa.