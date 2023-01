Studente palermitano colpito da bici, appello del sindaco di Torino: “Identificare responsabili”

Ai Murazzi del Po lanciata una bici che ha colpito il giovane in attesa di entrare in un locale. Il 23enne è ricoverato in gravi condizioni

Un appello a collaborare con gli investigatori per individuare chi venerdì scorso ai Murazzi del Po ha lanciato una bici colpendo uno studente 23enne palermitano, rimasto gravemente ferito, è stato fatto dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla sua pagina Facebook e su quelle della città.

Il primo cittadino: “Collaboriamo tutti alle indagini”

Ricordando l’accaduto, Lo Russo sottolinea: “dobbiamo dare una mano tutti alle indagini svolte dai carabinieri del nucleo provinciale di Torino, quindi, il mio appello è a tutte le ragazze e i ragazzi che quella sera erano lì che hanno visto qualcosa: rivolgetevi alla stazione dei carabinieri più vicina o chiamate il 112 senza alcun timore. Diamo una mano perché le indagini possano essere veloci e identificare con grande chiarezza chi sono i responsabili”.

Gli Investigatori “Ricevute numerose segnalazioni utili”

Sono numerose le segnalazioni giudicate “utili” che stanno arrivando in questi giorni al comando dei carabinieri per fornire informazioni su chi venerdì notte ai Murazzi del Po ha lanciato una bici a noleggio che ha colpito un giovane studente di Palermo in attesa di entrare in un locale e che tutt’ora di trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. All’indomani dell’accaduto, il comandante dei carabinieri torinesi, generale Claudio Lunardo, aveva lanciato un appello alla responsabilità dei giovani invitandoli a collaborare per fornire qualsiasi informazione utile all’identificazione dei responsabili e un appello sui social era stato lanciato anche dagli amici e compagni di università dello studente ferito. “Su questo episodio gravissimo c’è una grande mobilitazione e una grande collaborazione da parte di tutti – ha sottolineato Lunardo a margine di un evento – abbiamo messo in campo le forze migliori, abbiamo avuto dei risconti e stiamo valutando segnalazioni utili che ci hanno fornito descrizioni e indicato movimenti notati nella zona”.

Il comandante dei carabinieri: “Non stiamo lasciando nulla di intentato”

“Abbiamo sentito più volte le testimonianze di chi si trovava sul luogo dell’accaduto, raccolto tutte le immagini possibili degli impianti di videosorveglianza, allargando anche il perimetro oltre alla zona in cui si è verificato il fatto, e speriamo di riuscire ad avvicinarci, tappa dopo tappa, all’individuazione dei responsabili e fornire un impianto probatorio concreto”, ha detto ancora il comandante dei carabinieri torinesi. “Non stiamo lasciando nulla di intentato“, ha concluso Lunardo.