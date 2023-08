Stupro di Palermo, indagato presto davanti al Tribunale del Riesame

Le autorità giudiziarie dovranno decidere sull'istanza di carcerazione di Christian Maronia, accusato di violenza sessuale di gruppo.

Si terrà mercoledì 30 agosto l’udienza del Tribunale del Riesame per decidere sull’istanza di scarcerazione di Christian Maronia, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo.

Previsto, invece, per l’8 settembre il riesame per un altro degli indagati per la brutale violenza sessuale, Elio Armao.

Riesame di Christian Maronia e le indagini sullo stupro di Palermo

Nelle prossime ore le autorità giudiziarie si dovranno esprimere sulla possibile scarcerazione di uno degli indagati, che tra l’altro è stato protagonista di alcuni video finiti su TikTok con messaggi di risposta agli insulti ricevuti dopo il caso di stupro (video che, si precisa, potrebbero venire da profili fake).

L’8 settembre i giudici dovranno decidere sulla posizione di un altro indagato, Elio Arnao, mentre prossimamente (non si ha ancora una data ufficiale) si pronunceranno sulla richiesta di revoca del carcere di Samuele La Grassa. Sono loro 3 – Arnao, Maronia e La Grassa – gli ultimi a essere stati arrestati per il terribile caso che ha sconvolto Palermo.

Per lo stupro di Palermo sono indagati altri tre ragazzi: Angelo Flores (che gli altri indagati avrebbero indicato come la “mente” di tutto), Christian Barone, Gabriele Di Trapani e un altro ragazzo, minorenne all’epoca dei fatti. Quest’ultimo, inizialmente scarcerato dal gip e trasferito in comunità, è tornato nuovamente in carcere per dei contenuti postati sui social e per dei commenti sullo stupro ai danni di una 19enne.

