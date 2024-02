Stupro di Villa Bellini, tuona il Pd: “Sicilia a forte rischio, vogliamo essere libere di vivere”

L'Isola ancora una volta alla ribalta della cronaca per casi di violenza sessuale sulle donne

L’opinione pubblica nazionale viene ancora una volta scossa da violenze a sfondo sessuale, con la Sicilia nuovamente alla ribalta della cronaca. Questa volta, teatro di un terribile stupro perpetrato da sette uomini nei confronti di una 13enne, sono i bagni di Villa Bellini a Catania. All’orrida realtà, alla quale sembra non esserci mai fine, con estrema accoratezza si oppone Maria Grazia Leone, segretaria provinciale del Pd etneo.

Un problema di cultura

“Siamo stanche di un quotidiano stillicidio di violenze. Stanche di femminicidi, stupri e molestie. La terribile vicenda di Villa Bellini non è un caso isolato. E’ l’ennesimo caso, cambiano i contorni, ma la questione non cambia. La vittima è sempre una donna.

Viviamo in una regione che detiene il triste il primato dei reati previsti dal codice rosso, una regione in cui una donna rischia ogni giorno dentro e fuori le mura domestiche. Vogliamo sicurezza – afferma Maria Grazia Leone – , ma non possiamo delegare alle forze dell’ordine la soluzione di un problema profondo di tipo culturale e sociale. Vogliamo essere libere di vivere”.