Sposa va in bagno e trova la suocera che allatta il futuro marito, choc al matrimonio

Scoperta sconcertante quella compiuta da una sposa poco prima di convolare a nozze, la quale ha sorpreso il futuro marito in bagno mentre veniva allattato dalla suocera.

Il singolare episodio è stato raccontato dalla wedding planner Georgie Mitchel nel corso di un episodio del podcast Unfiltered Bride, dove vengono dati consigli su come organizzare il matrimonio dei sogni.

La scoperta della donna

In particolare, a riportare l’accaduto sarebbe stata una truccatrice intenta ad assistere la sposa in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bella della sua vita.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna si sarebbe recata un attimo in bagno e lì, per sua grande incredulità, avrebbe trovato l’uomo attaccato al seno della madre. A quanto pare, la suocera non avrebbe mai smesso di allattare il figlio anche in età adulta.

