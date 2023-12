Suona per scherzo il campanello di una casa: 15enne inseguito e accoltellato

Il 15enne è stato trasportato in ospedale e dimesso qualche ora dopo. Il presunto aggressore è stato identificato poco dopo dai carabinieri

Incredibile vicenda la sera di Santo Stefano nel Fiorentino. Un 15enne, dopo aver suonato per scherzo insieme ad alcuni coetanei il companello di un’abitazione, è stato inseguito e ferito all’addome con un coltello da un 39enne.

Indentificato e denunciato l’aggressore

I fatti sono avvenuti a Cerreto Guidi, comune in provincia di Firenze, poco prima della mezzanotte. Il 15enne è stato trasportato in ospedale, medicato e dimesso qualche ora dopo. Il presunto aggressore è stato rintracciato e identificato poco dopo dai carabinieri. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate.