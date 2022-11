L’ex suor Cristina torna a Verissimo, una settimana di emozioni: le nuove foto su Instagram

Una settimana di emozioni per Cristina Scuccia. La cantante, che oggi non è più suor Cristina, torna oggi, 27 novembre, a Verissimo per raccontare in esclusiva, come ha vissuto questi ultimi giorni dopo aver rivelato di aver lasciato la vita consacrata. Sette giorni fa, infatti, durante la trasmissione di Silvia Toffanin si è mostrata per la prima volta al grande pubblico senza il velo.

Una notizia che ha avuto un grande impatto mediatico, rimbalzata da un sito a un altro. Cristina Scuccia, 34 anni, di Vittoria, concede dunque il bis a Verissimo, la trasmissione che le ha consentito di raccontare la sua nuova vita.

“Credo ancora di più nella vita – ha detto – ancora di più in Dio perchè Dio è vita. La fede non è andata via. Ho vissuto quasi 15 anni di vita religiosa. Credo gli anni più belli della mia vita, intensi, che mi hanno fatta crescere tantissimo. Adesso in me si è verificato un cambiamento”,

Del suo caso si è parlato molto, le sue foto senza velo hanno fatto il giro dei social. E sono spuntate anche foto nuove, di quando era ancora una ragazzina ma già non nascondeva la sua passione per la musica.