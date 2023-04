Superbonus, a fine marzo 2023 detrazioni per 80 miliardi di euro

I dati diffusi in queste ore da Enea per quanto riguarda le detrazioni connesse al Superbonus 110%. Tutti i numeri.

Al termine del mese di marzo 2023 il totale degli investimenti che sono stati ammessi a detrazione per il Superbonus 110% ammontano a 72,751 miliardi di euro, per un totale di detrazioni a fine lavori a carico dello Stato pari a 80 miliardi.

Superbonus, i dati diffusi da Enea

Si tratta del dato che è stato diffuso dall’Enea. Il totale degli investimenti per i lavori conclusi ammessi a detrazione, al 31 marzo, ammontano a 58 miliardi, mentre le detrazioni maturate per i lavori conclusi a carico dello Stato ammontano a 63,85 miliardi.

L’Investimento medio per i condomini è di 603.203,51 euro, per gli edifici unifamiliari 117.305,11 euro, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 98.568,73 e per i castelli (6 interventi per 839.532 euro ammessi a detrazione) 281.586,18 euro.