Superbonus, portale Enea intasato per boom di richieste. Barbagallo: “Rinviare la scadenza”

L'allarme del segretario del PD, Anthony Barbagallo: "Il Governo rinvii la scadenza del 31 marzo, tanti resteranno fuori".

Migliaia di cittadini italiani rischiano di non ottenere “i benefici del Superbonus per le spese sostenute nell’arco del 2022″ a causa di “un intoppo tecnico”.

A denunciarlo è Anthony Barbagallo, capogruppo del Partito Democratico in Commissione trasporti della Camera e segretario regionale del PD Sicilia.

“Migliaia di richieste in coda”

“Purtroppo il portale dell’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è intasato dalle migliaia di richieste in coda e non rilascia i codici necessari per compilare l’istanza da depositare entro il 31 marzo all’Agenzia delle entrate per ottenere i benefici fiscali”, fa sapere Barbagallo.

“Prendiamo atto di un disservizio di tipo tecnico che di fatto ha impallato il portale Enea – afferma – ma al contempo ci auguriamo che lo faccia anche il Governo intervenendo con celerità ma anche, con urgenza, rinviando il termine del 31 marzo, ormai alle porte”, conclude il segretario siciliano del Partito Democratico.