Superenalotto, i numeri vincenti dell’estrazione del 9 dicembre 2023

Superenalotto, l'estrazione di oggi sabato 9 dicembre 2023: come vedere diretta e i numeri vincenti del giorno.

Estrazione del Superenalotto di oggi, sabato 9 dicembre 2023: ecco i numeri vincenti, disponibili dopo le ore 20 del giorno di estrazione.

Si ricorda che è possibile giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 di ogni giornata di estrazione. Il SuperEnalotto è un gioco a premi gestito da Sisal, che da qualche anno ha sostituito il gioco dell’Enalotto.

Jackpot attuale

Alla data del 9 dicembre, il Jackpot è di 28.4 milioni di euro. L’ultimo 6 da 85 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre scorso.

Estrazione Superenalotto, 9 dicembre 2023

I sei numeri vincenti e il numero Jollydell’estrazione di oggi: 5, 19, 42, 44, 68, 84

Jolly: 72

SuperStar: 38

Come seguire diretta e come giocare, statistiche e ritardatari

Le estrazioni dei numeri vincenti del SuperEnalotto avvengono generalmente tre volte alla settimana: ogni martedì, giovedì e sabato. L’estrazione del venerdì, fino a dicembre 2023, è straordinaria e serve per raccogliere fondi e sostenere gli alluvionati in Emilia Romagna. Si può vedere la diretta e confermare le vincite (cosa che si raccomanda altamente di fare ogni volta) sul sito Lottomatica, nella sezione dedicata al gioco. Il servizio permette anche di consultare l’archivio con le estrazioni precedenti e le sezioni con ritardatari e statistiche.

La schedina costa un euro, ma c’è la possibilità di selezionare anche un numero SuperStar scegliendo una schedina da 1,50 euro. I primi sei numeri dell’estrazione sono quelli vincenti, il settimo è il numero Jolly. Ottiene premi maggiori chi indovina più numeri estratti (e quindi realizza 2, 3, 4 o 5 punti). Nel caso in cui vengano indovinati 5 numeri su 6 e la sesta cifra coincida con il Jolly, si vince il 5+1 (il 13% del montepremi).