Superenalotto, nessun ‘6’: vinti 73 mila euro a Messina con un ‘5’

Nessun ‘6’ nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, con il Jackpot che sale così a 10,3 milioni di euro.

3, però, sono stati i ‘5’ centrati nel concorso di giovedì 30 marzo: i fortunati vincitori si sono aggiudicati 73.297,45 euro a testa.

Tra i ‘5’ a premio c’è anche una schedina di Messina

Tra i ‘5’ c’è anche una schedina giocata a Messina, precisamente in “Tabacchi Veneziani” in via Garibaldi 304.

Da se­gna­la­re an­che tre “4 stel­la” da 50.391 cia­scu­no.

L’ul­ti­mo “6” da 73,8 mi­lio­ni di euro è sta­to cen­tra­to il 25 mar­zo 2023 gra­zie a una gio­ca­ta on­li­ne.