L’esordi del concept Ev e Vx all’Auto Expo di Nuova Delhi

ROMA – Suzuki ha presentato all’Auto Expo di Nuova Delhi, in anteprima mondiale, il concept EV eVX completamente elettrico, derivato dalla prima motorizzazione EV strategica globale di Suzuki.

La sua introduzione sul mercato è prevista per il 2025. Suzuki offre modelli di Suv come Grand Vitara, Vitara e S-Cross in vari Paesi del mondo. eVX combina il forte Dna 4×4 di Suzuki con le caratteristiche avanzate dei Bev più recenti.

Il suo design è stato progettato per essere immediatamente riconoscibile come un Suv Suzuki e ha come obiettivo quello di portare avanti l’eredità 4×4 del marchio nell’era dell’elettrico, per continuare ad offrire un’esperienza di guida da vero Suv Suzuki.

In particolare, il mezzo è lungo 4,3 metri, largo 1,8 metri e alto 1,6 metri ed è dotato di una batteria dalla capacità di 60kWh in grado di garantire un’utonomia di 550km (misurato nel ciclo di guida indiano modificato Midc).

Durante la conferenza stampa di presentazione, il presidente di Suzuki, Toshihiro Suzuki, ha dichiarato: “Sono lieto di presentare eVX, il nostro primo EV strategico a livello globale. Per il Gruppo Suzuki, affrontare il problema del riscaldamento globale è una priorità. Stiamo promuovendo una serie di misure a livello mondo per ridurre le emissioni di CO2. Suzuki continuerà a fornire prodotti di valore ai nostri clienti in tutto il mondo, ottimizzandoli per seguire il loro modo di vivere e di guidare”.