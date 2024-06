Suzuki presenta la nuova Vitara Hybrid: l’evoluzione del Suv compatto “è servita”

Tecnologia, sicurezza e sostenibilità sono i concetti chiave della recente creazione della Casa giapponese

TORINO – Suzuki lancia nuova Vitara Hybrid, erede dell’iconico modello che nel 1988 fu pioniere dei moderni Suv compatti. Vitara si presenta oggi con una gamma di raffinate motorizzazioni ibride, restando fedele all’originario spirito indomito delle antenate. Nuova Vitara Hybrid soddisfa appieno le esigenze degli automobilisti sempre attenti all’immagine, al comfort e alla tecnologia, oltre che all’efficienza e al rispetto dell’ambiente.

Nuovo frontale per la nuova Vitara Hybrid

La nuova creazione della Casa nipponica presenta un frontale dal nuovo design, caratterizzato da linee pulite e dettagli raffinati che ne accentuano la personalità. La parte inferiore del paraurti ha una linea inedita che contribuisce a dare al modello una maggior presenza scenica. La nuova griglia con finiture nere viene affiancata da fari full Led dal taglio distintivo conferendo unicità all’insieme. Il cliente può scegliere tra 10 diverse colorazioni, 5 bicolore e 5 monocolore. Due sono le novità: l’elegante livrea bicolore che abbina il blu Capri al tetto in nero Dubai metallizzato e la verniciatura monocolore grigio Oslo Metallizzato.

Nuova Vitara Hybrid, display da 9 pollici

Nuova Vitara Hybrid dispone di una plancia che accoglie un sistema di infotainment operante tramite un nuovo display ad alta definizione da 9 pollici con navigatore integrato. Il sistema permette inoltre di collegare gli smartphone tramite Usb e Wi- Fi e utilizzare una serie di app attraverso Apple CarPlay e Android Auto. A proposito di smartphone, Il proprietario può interagire con l’auto anche grazie all’app Suzuki connect, ricevendo notifiche relative allo stato del veicolo e alle spie di allarme, oltre ad avvisi di geofencing e coprifuoco. L’applicazione fornisce inoltre avvisi relativi alla manutenzione e a eventuali campagne di richiamo. Principali funzioni: notifica di stato del veicolo, localizzazione parcheggio, cronologia di guida, avviso di geofencing e coprifuoco, notifica antifurto, diagnosi remota, manutenzione periodica, notifica campagna di richiamo. Vitara Hybrid è equipaggiata con i più avanzati sistemi Adas che rendono la vettura conforme agli standard di sicurezza della General safety regulation. Nella dotazione spicca in particolare il debutto del sistema “Attentofrena” liv.2 – Dual sensor brake support II, che sfrutta un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare, migliorando l’ampiezza e la profondità dell’area di rilevamento degli ostacoli, degli altri veicoli, delle biciclette e dei pedoni. Gli stessi sensori supportano il cruise control adattivo, misurando con precisione la lontananza dal veicolo che precede e regolando di conseguenza la velocità per mantenere la distanza di sicurezza impostata.

La Suzuki Vitara Hybrid riconosce i segnali stradali

Tale sistema è inoltre collegato al sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e aiuta il conducente a rispettare i limiti di velocità imposti. Quando questo è attivo, il sistema “Guidadritto” liv.3 – Lane keep assist (Lka) mantiene il veicolo al centro della corsia di marcia, pronto ad assistere la sterzata in caso di manovre d’emergenza. Sempre in parallelo al cruise control adattivo lavora anche il sistema “Occhioallimite” liv.2 – traffic sign recognition (Tsr). Questo riconosce i segnali stradali, li riproduce sul display MyDrive e può anche interagire con il limitatore di velocità per adattare l’andatura ai limiti vigenti. In ogni caso, al superamento della velocità consentita un indicatore lampeggia e viene emesso anche un avviso sonoro. La gamma 100% ibrida di nuova Vitara Hybrid si articola su due motorizzazioni. Vitara Hybrid 1.5 140 volt adotta un powertrain da 115 cV abbinato a una trasmissione a 6 rapporti con cambio automatico (Ags), mentre la versione Hybrid 1.4 48 Volt propone una soluzione ibrida da 129 Cv accompagnata da un cambio manuale a 6 marce.

Gli allestimenti cool e top sono riservati alle versioni Hybrid 1.4 48V, mentre Vitara Hybrid 1.5 140 Volt è proposta in un unico esclusivo e completo allestimento, Starview. La versione 1.4 48V Cool ha una dotazione completa, che include: cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati, fari full Led, sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldati. L’equipaggiamento top aggiunge: rivestimenti in materiale pregiato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema “chiavintasca”, per apertura porte e avviamento. Starview porta in dote il tetto panoramico apribile e la funzione stop&go per il cruise control adattivo sulle Vitara a cambio automatico. Entrambi i propulsori possono essere associati alla trazione anteriore o alla trazione integrale 4WD allgrip select. Si tratta di un sistema efficace, che con il suo robusto albero di trasmissione mette a frutto gli oltre cinquant’anni di esperienza maturata da Suzuki nel campo dei 4×4. Agendo su un selettore posizionato nel tunnel centrale dell’abitacolo il pilota può selezionare quattro diverse modalità di guida: auto, sport, snow e lock. Ognuna di esse ripartisce la coppia tra i due assi secondo logiche differenti per offrire la motricità ideale in ogni situazione e per garantire il massimo del divertimento e della sicurezza, con consumi ed emissioni sempre contenuti. I prezzi vanno dai 25.900 euro per la versione Hybrid 1.4 cool, ai 34.900 eduro della Hybrid 1.5 140V starview 4WD allgrip. L’offerta prevede inoltre la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution con un canone mensile di 199 euro con un anticipo di 4.500 euro, includendo tre tagliandi omaggio.

Infine, gli incentivi statali premiano l’eccezionale efficienza delle tecnologie Suzuki presenti su Vitara Hybrid Tutte le versioni rientrano nel limite fissato dal legislatore per beneficiare degli Ecobonus, che è di 135 g/km per le emissioni di CO2. L’importo riconosciuto è di 1.500 euro qualora l’acquisto sia contestuale alla rottamazione di un’auto Euro 4, ammonta a 2.000 per le vetture Euro 3 e sale a 3.000 euro per i veicoli Euro 2, Euro 1 ed Euro 0. Importi che sempre si aggiungono ai vantaggi offerti dalla rete Suzuki. Vitara Hybrid può essere acquistata sia con il vantaggio Suzuki e sia con gli incentivi con prezzi a partire da 20.400 euro in caso di rottamazione di auto Euro 2 o antecedenti.