Tajani a militari italiani “Strumento fondamentale nostra politica estera”

"I nostri militari ovunque operino sono stimati, considerati e apprezzati. A voi guarda tutta l'Italia", ha detto il ministro

“Siete strumento fondamentale per la politica internazionale dell’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un discorso tenuto davanti ai militari del contingente italiano della missione Unifil di stanza a Shama, in Libano.

Il ministro: “Presenza italiana più influente”

“I militari che sono qui in Libano, ma anche quelli che operano in altri settori, sono chiamati ad aprire le porte a una presenza italiana più influente e sono chiamati ad aprire le porte anche a una presenza economica del nostro Paese”, ha proseguito il titolare della Farnesina.

In programma missioni economiche internazionali

Confermando che il governo ha in programma una serie di missioni economiche internazionali, Tajani ha precisato che “lavoreremo dove già c’è una presenza già di militari italiani” affinché “le nostre imprese possano trovare terreno più fertile”. “I nostri militari ovunque operino sono stimati, considerati e apprezzati. A voi guarda tutta l’Italia”, ha aggiunto.