Talenti universitari, l’eccellenza siciliana trionfa ancora una volta

Premio America Giovani a Stefania Occhipinti, laureata nata a Comiso

COMISO (RG) – La giovane laureata Stefania Occhipinti ha ricevuto a Roma, nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla Camera dei Deputati, il “Premio America Giovani” per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia-Usa che ogni anno seleziona studenti degli atenei italiani.

I vincitori sono selezionati tra i neolaureati sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative; riceveranno una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia-USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

In esclusiva per il Quotidiano di Sicilia abbiamo intervistato l’ingegnere Stefania Occhipinti.

Da Comiso al conferimento del “Premio America giovani”, qual è il percorso che l’ha portata a questo risultato?

“Credo che siano le proprie azioni, insieme a una buona dose di determinazione e umiltà, a permettere ad ognuno di noi di raggiungere i propri obiettivi. Dopo il liceo classico, ho deciso di seguire la mia passione per le discipline STEM, iscrivendomi prima al corso di Laurea triennale in Ingegneria Industriale e poi alla magistrale in Ingegneria Gestionale, all’Università di Catania. Dopo la laurea, sono stata selezionata dalla Fondazione Italia USA, come vincitrice di una borsa di studio per il master ‘Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy’, tra mille neolaureati di tutta Italia. Oltre alla borsa di studio, la Fondazione promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento nazionale ai giovani neolaureati di eccellenza, che ho ricevuto presso la Camera dei deputati”.

Cosa significa per lei questo importante riconoscimento?

“È stato per me un onore e un privilegio poter essere presente alla Camera dei deputati, per ricevere questo prestigioso premio. Credo fortemente che i sacrifici ripaghino, e questo premio ne è la dimostrazione: costanza, impegno e un pizzico di coraggio sono le chiavi per un percorso che, anche se può avere momenti di sconforto, alla lunga porterà alla realizzazione dei propri sogni”.

Spesso, per i giovani siciliani, c’è il dilemma di restare o andare via dalla Sicilia. Cosa l’ha spinta a rimanere?

“Non ho mai avuto dubbi nel voler rimanere nella mia amata Sicilia; sicuramente lo sforzo è stato maggiore, ma credo che ci sia una sola possibilità per migliorare questa terra: non far scappare i talenti e le capacità dei giovani siciliani. Non bisogna solo sognare un futuro migliore per questa terra, ma bisogna soprattutto agire”.

Il mondo dell’ingegneria è un mondo fatto di pari opportunità o anche qui le donne soffrono di stereotipi?

“L’iscrizione ai corsi di laurea nelle “discipline STEM” – scienze, tecnologia, ingegneria, matematica – ha sempre avuto una forte predominanza maschile, dovuto forse a pregiudizi culturali e alla percezione di una mancata pari opportunità nel mondo del lavoro. Credo che la partecipazione delle donne in questi ambiti porterebbe solo dei benefici nella pratica gestionale del lavoro e nella capacità di problem solving, e sicuramente potrebbe portare a eliminare definitivamente gli stessi stereotipi che impediscono la concreta realizzazione della parità di genere”.