Litiga con il fratello e va via di casa, ma è ai domiciliari: arrestato

I carabinieri lo hanno fermato mentre girava per le strade di Santa Teresa di Riva.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Taormina hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione: era uscito di casa dopo essere rimasto coinvolto in una violenta lite con il fratello.

Ecco il bilancio dell’operazione dei militari dell’Arma.

Taormina, lite con il fratello ed evasione: un arresto

Nel corso dei servizi di perlustrazione, i militari dell’Arma hanno notato, in orario notturno, un uomo che si aggirava nel centro di Santa Teresa di Riva, con fare sospetto e, dopo un breve pedinamento, giunti a distanza ravvicinata, hanno riconosciuto l’uomo, estradato di recente dalla Germania e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga.

I carabinieri hanno quindi bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Il 32enne si sarebbe giustificato riferendo ai carabinieri di essersi allontanato dall’abitazione dopo aver litigato con il fratello.

L’arrestato è stato quindi condotto davanti al giudice del Tribunale di Messina, che – dopo aver convalidato l’arresto operato dai carabinieri – ha ripristinato a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.

