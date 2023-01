Taormina trascinata dal turismo made in Usa

La Perla dello Ionio e i suoi tesori culturali hanno quasi raggiunto i numeri pre pandemia, anche sfruttando la popolarità internazionale ottenuta grazie alla serie tv “The White Lotus”

TAORMINA (ME) – Che l’anno appena trascorso sia stato quello del ritorno ai grandi numeri del turismo taorminese era già nell’aria da tempo. In attesa dei dati ufficiali sui pernottamenti – che secondo i bene informati hanno sicuramente superato il milione di unità – arriva intanto il dato sulla fruizione del monumento simbolo di Taormina e della Sicilia, il Teatro Antico, che nel 2022 ha ospitato la bellezza di 844.542 persone.

In realtà sono i numeri del Parco di Naxos Taormina nel suo insieme, che oltre al famoso anfiteatro greco-romano, include anche l’area archeologica di Naxos e l’Isola Bella. È chiaro però che il Teatro Antico la fa da padrone, raccogliendo la quasi totalità delle presenze indicate. Quello che è davvero significativo, è che il dato totale non soltanto è in netta controtendenza rispetto agli ultimi due anni, che sono stati pesantemente segnati dal Covid, con appena 284 mila visitatori nel 2020 e 352 mila nel 2021, ma si riporta ai livelli degli anni precedenti alla pandemia, quando era consuetudine superare le 800 mila unità.

Dunque il Parco di Naxos Taormina ha fatto registrare un aumento del 139% rispetto all’anno precedente, confermandosi la prima scelta dei turisti in visita nell’Isola, tra i Musei e i siti archeologici gestiti dalla Regione siciliana. Trend al rialzo che ha riguardato, infatti, l’intera Isola con oltre 3 milioni e 300 mila visite, ovvero quasi il doppio rispetto ai numeri del 2021. Dietro Taormina segue, come sempre, la Valle dei Templi di Agrigento (con oltre 809 mila ingressi), e poi al terzo posto il Parco archeologico di Siracusa (con quasi 765 mila persone).

Un successo che l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Elvira Amata, ha voluto raffigurare come “un crescente interesse verso i luoghi della nostra cultura”. E fiduciosi della ripresa del turismo, dalla Regione guardano con interesse alla digitalizzazione dei siti, per renderli ancora più stimolanti e attrattivi.

I Parchi e i Musei siciliani si ritengono così pronti a raccogliere la sfida, che passa attraverso il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e alla definizione di una programmazione che consenta di coinvolgere per tempo un turismo di respiro mondiale. Proprio ciò a cui punta la capitale del turismo siciliana, Taormina appunto, chiamata ancora una volta a trainare i numeri dell’ospitalità sicula.

Anche il primo cittadino della Perla, Mario Bolognari, aveva battezzato nelle scorse settimane la “ripresa del turismo”, esprimendo soddisfazione sia sull’andamento del 2022, sia per le ottimistiche previsioni sul 2023, già fornite in proiezione dagli albergatori. Elemento caratterizzante del rinnovato successo di Taormina è stato il grande ritorno degli americani, che per la prima volta in oltre un secolo di storia del turismo locale hanno rappresentato il primo mercato per Paese di provenienza. Un sorpasso storico, quello segnato dai turisti statunitensi, che hanno messo in fila inglesi e tedeschi, ovvero quelli considerati gli “amici di sempre”, che hanno reso Taormina famosa nel mondo.

Merito anche e soprattutto di un nuovo legame che la città del Centauro ha stretto con la macchina da presa. Lo scorso anno infatti, ricordiamo che per oltre un mese una troupe americana ha letteralmente occupato il paese per girare la famosa serie tv “The White Lotus”, interamente girata a Taormina e in particolare all’interno dell’ex Hotel San Domenico. Una grossa produzione che ha portato la città sugli schermi delle case americane, oltre ad attirare altre piccole produzioni cinematografiche e televisive che si sono susseguite tra le vie del centro storico.