Anticipazioni “Le indagini di Lolita Lobosco 2” del 29 gennaio

Ecco le anticipazione de Le indagini di Lolita Lobosco, serie arrivata alla seconda stagione in onda su Rai Uno.

Procede senza sosta il successo de Le indagini di Lolita Lobosco. La seconda stagione è molto seguita dai telespettatori di Rai Uno che oramai si sono appassionati alla sfera professionale e sentimentale del vicequestore di Polizia Lobosco nella sua Bari.

Intriga cosa accade nella sua vita mentre risolve casi delittuosi fianco a fianco ai suoi fedelissimi colleghi. Alla fine della scorsa puntata, Lolita è rimasta da sola. Il fidanzato Danilo è dovuto ripartire e Angelo cerca di approfittare e tenta in ogni modo un riavvicinamento. Non è l’unica cosa accaduta, però. Lolita Lobosco è sempre più vicina a conoscere la verità sull’assassinio del padre grazie ad un dettaglio rivelato sul punto di morte da un delinquente.

Alcuni dettagli sulle prossime puntate

Nel nuovo appuntamento del 29 gennaio 2023 su Rai Uno dalle ore 21:25, il vicequestore di Polizia dovrà fare i conti con un altro delitto.

In “Gli occhi di Luca”, titolo della puntata, Lolita dovrà occuparsi di nuovo di Domenico. Il giovane, conosciuto nella prima puntata, si è fatto arrestare per furto. Lolita Lobosco vuole aiutare il ragazzo. Decide così di parlare con Angelo. Quest’ultimo gestisce un cantiere navale e potrebbe inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili.

Non è l’unico problema da risolvere. Per il vicequestore di Polizia c’è pure da scoprire chi ha ucciso in maniera efferata un prete proprio davanti l’altare. Partono le indagini sugli ambienti che frequentava maggiormente il prete.

Lolita, così, si concentra sulla gestione di fondi della parrocchia. Farà una scoperta inaspettata. Nella sfera sentimentale, tutto è ad un punto fermo. La storia con Danilo non procede bene: l’uomo ha deciso di dare priorità alla sua carriera da giornalista. Per Lolita, quindi, sarà tempo di accettare questa condizione e andare avanti.

Anche per Forte ed Esposito imperversano le difficoltà. Marietta, la migliore amica di Lolita, ha scoperto chi è la donna che ha preso il suo posto accanto all’amante Nicola. Nunzia, la madre di Lolita, è l’unica ad essere appagata sentimentalmente. Trifone la sommerge di attenzioni.

È possibile vedere “Le indagini di Lolita Lobosco 2” sia su Rai Uno sia in streaming su RaiPlay.