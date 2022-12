TeLiMar Palermo chiude anno con vittoria in trasferta a Salerno 10-9

Un match molto difficile, caratterizzato da diversi capovolgimenti di fronte. Si torna il vasca il prossimo 14 gennaio

Chiude l’anno con una vittoria in trasferta il TeLiMar Palermo, che batte la Check-up Rari Nantes Salerno nella decima giornata del Campionato di A1. Alla piscina Simone Vitale finisce 10-9 per i siciliani un match molto difficile, caratterizzato da diversi capovolgimenti di fronte, dove le reti dello squalificato Irving avrebbero potuto fare ancora di più la differenza. Dopo il vantaggio iniziale, il Club dell’Addaura chiude la prima frazione sotto di un gol.

Pausa invernale, si torna in vasca il 14 gennaio

La squadra, però, reagisce bene e ribalta il risultato già sul finire del secondo tempo. Da lì in poi, gli uomini guidati da Baldineti allungano quel tanto che basta per riuscire a gestire gli assalti dei padroni di casa fino alla fine. Adesso, pausa invernale. Il prossimo impegno agonistico è fissato per il 14 gennaio, quando la squadra del Presidente Giliberti ospiterà la Pro Recco, che detiene il triplete, Scudetto, Coppa Italia e Champions League.