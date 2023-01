TeLiMar Palermo torna in vasca e ospita Pro Recco nell’undicesima giornata di A1

Come accaduto contro il Brescia due mesi fa, l’impianto di viale del Fante è di nuovo attivo a metà, a causa di un guasto

Dopo la pausa invernale, riparte dai detentori del triplete il TeLiMar Palermo, che domani, sabato 14 gennaio, ospiterà la Pro Recco nell’undicesima giornata del Campionato di A1. Scenario della sfida sarà la vasca scoperta della piscina Olimpica comunale di Palermo. Fischio d’inizio ore 15 agli ordini degli arbitri Nicolai e Navarra. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.

Come accaduto contro il Brescia due mesi fa, l’impianto di viale del Fante è di nuovo attivo a metà, a causa di un guasto. Per questo, il rientro dalle festività per gli uomini allenati da Gu Baldineti è stato più complicato del previsto: «È difficile dare continuità alla preparazione, se non sai dove potrai allenarti l’indomani – dice il tecnico –. La società, come sempre, si è subito attivata. Ma ci siamo dovuti dividere tra Terrasini, il Tc3 di Palermo e Catania. Riuscire ad allenarci alla Scuderi, in particolare, è stato utilissimo. Il rientro è sempre duro, nello sport così come in ogni altro settore lavorativo. Devi essere pronto al sacrificio. Irving e Hooper hanno passato questo periodo con la nazionale statunitense in un common training con Spagna e Serbia. Sono, dunque, i più preparati. Ma, tutto sommato, ho trovato bene anche il resto della squadra. E, poi, Luciano Chiavarini, che è stato quattro giorni qui con noi, ha strigliato i ragazzi – scherza -. Quindi, abbiamo ripreso con il piglio giusto”.