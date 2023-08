Tentano di rubare una moto ma un cittadino li ferma filmandoli a Palermo – VIDEO

A Palermo è stato impedito un furto di una moto nel centro della città, grazie a un cittadino che ha deciso di riprendere il tutto in video

A Palermo, in una zona molto trafficata, nel centro della città due giovanissimi hanno tentato di rubare una moto che si trovava parcheggiata. I due sono stati immortalati da un cittadino che, a quanto pare, si trovava proprio lì e ha deciso di riprendere il tutto registrando un video con lo smartphone. Il video in è stato pubblicato nella famosa pagina Instagram Sicilia VHS.

Il furto e il video

I due giovani, di cui uno di loro, come si vede dalle immagini, indossa un cappellino con visiera, erano con uno scooter di supporto (sia per trasportare il mezzo rubato sia per spostarsi), avevano già preso la moto che avrebbe dovuto essere la loro refurtiva, ma nel momento in cui la stavano portando via sono stati richiamati da chi stava girando il video.

Inizialmente dal video mostrano una certa indifferenza, ma non appena l’uomo che ha girato il video urla “Sei in diretta”, il ladro molla subito la moto di grossa cilindrata e la lascia cadere per terra in mezzo al traffico. I due, a bordo dello stesso scooter, si sono dati alla fuga.