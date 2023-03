Assalto alla banca, 4 rapinatori tentano il “colpo” e fuggono: ricerche in corso

Tentata rapina in banca questa mattina a Roma. Sul posto gli agenti di polizia, in corso le indagini per risalire agli autori.

Hanno provato a compiere il colpo in vecchio stile quattro rapinatori con il volto travisato e le armi in mano che stamattina hanno preso l’assalto della banca Affide di via Parigi a Roma.

A riportarlo sono i colleghi di Agenzia Nova. L’irruzione dei malviventi è avvenuta stamattina, intorno alle ore 8.30.

La fuga dei rapinatori

I rapinatori hanno tentato di forzare il caveau della banca, ma per loro sfortuna, l’assalto non è andato a buon fine a causa dell’attivazione dei sistemi di sicurezza. I quattro, dunque, sono stati costretti a darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute diverse Volanti della polizia. Gli agenti, dopo un sopralluogo, hanno aperto le indagini per riuscire a risalire agli autori della tentata rapina di Roma.