“Voglio farla finita”, ubriaco tenta di strangolarsi con cavo elettrico: salvato dai carabinieri

Un uomo di Castrofilippo ha tentato il suicidio portandosi al collo un filo elettrico per cercare di strangolarsi.

Momenti di preoccupazione quelli vissuti mercoledì a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, dove un uomo ha tentato di togliersi la vita portandosi al collo un filo della corrente per utilizzarlo come un cappio.

L’intervento dei carabinieri

A quanto pare, al momento del tentativo del gesto estremo l’uomo sarebbe stato ubriaco e imbottito di farmaci. A salvargli la vita sono stati i carabinieri che, intervenuti tempestivamente con una pattuglia, sono riusciti a evitare il peggio.

L’uomo di Castrofilippo è stato successivamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì per accertamenti di natura medica.

Prevenzione

Si ricorda, per chi sentisse il bisogno di un supporto psicologico, che esistono diverse associazioni che offrono aiuto e si occupano di prevenzione del suicidio. Tra questi:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.