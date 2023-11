Tentato omicidio nell’Agrigentino, uomo accoltellato al petto: due persone arrestate

Sono due le persone finite in manette per il tentato omicidio commesso a Favara. La vittima si trova in prognosi riservata.

Due fratelli di 25 e 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri, in quanto ritenuti responsabili del tentato omicidio di un uomo e delle lesioni personali gravi al fratelli di quest’ultimo. I fatti si sono svolti a Favara, in provincia di Agrigento.

L’accoltellamento

Uno dei due feriti sarebbe stato colpito alla testa con il calcio della pistola e avrebbe riportato delle ferite lievi. L’altro uomo sarebbe stato invece accoltellato al petto e successivamente trasportato in prognosi riservata all’ospedale Civico di Palermo.

I carabinieri sono stati allertati dal medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento dove sono arrivati inizialmente i due feriti. Sono così scattate le ricerche dei due aggressori, i quali sono stati sorpresi con un coltello e una pistola.

L’arresto dei responsabili

Arrestati in flagranza di reato, il maggiorenne è stato portato al carcere della città dei Templi, mentre il minorenne al centro di prima accoglienza Malaspina di Palermo.