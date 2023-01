I funerali della piccola Patrizia: folla commossa a Termini Imerese – Video

L'ultimo saluto alla piccola Patrizia, palloncini bianchi e fuochi d'artificio all'uscita dalla chiesa. L'automobilista che l'ha investita dice: “Darei la mia vita per lei”

L’intera comunità di Termini Imerese, raccolta in un grande abbraccio per la piccola Patrizia Rio, venuta a mancare ieri pomeriggio, dopo essere stata investita da un’auto.

Sono stati celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa Madre San Nicola Di Bari a Termini Imerese, i funerali di Patrizia.

I funerali della piccola Patrizia, la folla commossa per darle l’ultimo saluto

La piccola bara bianca che custodisce la piccola Patrizia, tra il dolore dei genitori, parenti e amici, è stata salutata per l’ultima volta con palloncini e colombe bianche verso il cielo e con dei palloncini rosa che riportavano il nome della piccola.

Il sindaco del paese del Palermitano Maria Terranova ha proclamato oggi il lutto cittadino.

La ricostruzione dell’incidente

La piccola sarebbe stata travolta da una Fiat 600 mentre usciva da un cancello in via Alessandro Manzo, in contrada Chiarera. Alla guida, una donna di 51 anni. Le indagini sono affidate alla procura di Termini Imerese.

Parla la donna che ha investito la piccola Patrizia

“Darei la mia vita pur di far ritornare la piccola Patrizia. Non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica e inevitabile fatalità. Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio”. Queste le parole della donna che si trovava alla guida del veicolo che ieri ha investito a Termini Imerese la piccola Patrizia.