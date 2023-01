Termini Imerese, oggi i funerali della piccola Patrizia: morta a 4 anni, investita da un’auto

Ieri pomeriggio la tragedia in contrada Chiarera. Il sindaco Maria Terranova ha proclamato il lutto cittadino. Indagata per omicidio colposo la donna alla guida dell'auto

Saranno celebrati nel pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa madre di Termini Imerese, nel Palermitano, i funerali della bimba di 4 anni, travolta e uccisa ieri da un’auto in contrada Chiarera mentre usciva da un cancello. Il sindaco Maria Terranova ha proclamato il lutto cittadino.

Oggi è lutto cittadino a Termini Imerese

La morte della piccola ha destato enorme commozione nella cittadina.

Indagata per omicidio colposo la donna alla guida dell’auto

Indagata per omicidio colposo una donna di 51 anni che era alla guida di una Fiat 600 che ha investito la bimba in via Alessandro Manzoni.