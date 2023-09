Terra Amara, tempo di dolore e sorprese: le anticipazioni della settimana

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate di "Terra Amara" su Canale 5.

“Terra Amara” si conferma una delle serie più seguite e più amate dai telespettatori di Canale 5. Sin dalla prima volta della sua messa in onda, la serie turca ha incuriosito il pubblico che adesso non vede l’ora arrivi una nuova settimana per scoprire cosa accadrà. Negli episodi di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 18 a sabato 23 settembre 2023 accadrà qualcosa di inaspettato e per questo molto doloroso.

Terra Amara, anticipazioni dal 18 al 23 settembre 2023

Anticipazioni della puntata di lunedì 18 settembre 2023 di Terra Amara

Demir concede il divorzio a Zuleyha ad una condizione: Leyla rimarrà a vivere con lui. Per Zuleyha è un’importante conquista e vede sempre più vicina la possibilità di coronare il suo sogno d’amore con Yilmaz, l’uomo che ama. I due, infatti, sognano di poter andare a vivere insieme in una villa con i rispettivi figli. Invece, se Leyla resterà con Demir, Kerem Ali vivrà con Mujgan. Nonostante ciò, la coppia crede di essere ad un passo dal lieto fine, ma la tragedia non tarderà ad appalesarsi.

Anticipazioni della puntata di martedì 19 settembre 2023 di Terra Amara

Kerem Ali è caduto e ha sbattuto la testa. Mujgan lo porta di corsa al pronto soccorso. Tocca a Nazire avvisare Yilmaz dell’accaduto. L’uomo si mette subito sulla macchina. Mentre cerca di raggiungere l’ospedale, però, va fuori strada. L’incidente viene visto da Zuleyha e Demir. I due corrono a soccorrerlo e si dirigono all’ospedale. Le condizioni di Yilmaz sono critiche.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 20 settembre 2023 di Terra Amara

Per la nonnina Sevda è Hsene, la sorella di Hunkar morta anni prima, e la tratta come tale. È insopportabile per Saniye cosa sta accadendo e pensa non ci sia più posto per lei e la sua famiglia alla tenuta. Per tale ragione, è sempre più convinta di seguire Gaffur in Germania. Fekeli non ha intenzione di mollare. È ancora sicuro nel voler scoprire chi ha ucciso Hunkar. Mentre si confronta con Celal, apprende dell’incidente di Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di giovedì 21 settembre 2023 di Terra Amara

Yilmaz si sveglia alla presenza di tutti i familiari accorsi al suo capezzale. La prima cosa che chiede è di vedere i figli Adnan e Kerem Ali. È in questa occasione che Zuleyha e Mujan decidono di fare pace per il bene delle loro famiglie e l’armonia generale.

Anticipazioni della puntata di venerdì 22 settembre 2023 di Terra Amara

La notizia che Yilmaz si è risvegliato arriva nella tenuta. Tutti sono più sollevati, tranne Behice. Durante la convalescenza, Yilmaz chiede di incontrare Demir. Un momento solenne e fatale tra gli acerrimi nemici. Yilmaz ha una sola richiesta. Vuole che Demir gli prometta che si occuperà della sua famiglia qualora dovesse accadergli qualcosa. Lui farà lo stesso con la sua. Demir giura e lo fa anche Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di sabato 23 settembre 2023 di Terra Amara

Fekeli sparge la voce che Yilmaz per lui è come un figlio. Gaffur, invece, comunica a Gulten e Cetin che presto andrà a vivere in Germania con Saniye e Uzum. Mentre Zuleyha è accanto a Yilmaz, le condizioni dell’uomo peggiorano drasticamente. Prima di morire, giura amore eterno alla donna.

Dove e come guardare la serie

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.