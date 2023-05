Terra Amara, tutte le anticipazioni delle puntate dal 2 al 5 maggio

Pronti per conoscere le novità delle puntate di Terra Amara che andranno in onda da martedì 2 maggio a domenica 5 maggio 2023 su Canale 5?

La serie turca prende una vacanza il 1° maggio 2023 per la Festa dei Lavoratori, ma torna come consuetudine da martedì 2 maggio. Promette ai tanti fan una trama ricca di colpi di scena e di situazioni difficili da risolvere.

Senza perdere tempo, andiamo direttamente alle anticipazioni della prima settimana di maggio della serie

Anticipazioni della puntata di martedì 2 maggio 2023 di Terra Amara

Berika ha deciso di voler lasciare la guida dell’associazione, così lo annuncia. Per Fusun diventa l’occasione per spostare l’attenzione della altre su Behice. Intanto, Demir spiega alla madre come ha saputo risolvere i problemi di liquidità dell’azienda. Una volta assolto e liberato, Cetin si gode la sua amata Gulten. Potrebbe nascere un nuovo amore quando Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 3 maggio 2023 di Terra Amara

È tempo di questioni economiche irrisolte. Infatti, mentre Gaffur rivela a Saniye di avere un debito con Hatip e che a prestargli i soldi per pagare un debito di gioco è stato Hunkar, quest’ultimo fa il benefattore ancora una volta. Versa 10mila lire ad Hatip, ignorando che il debito è di 100mila. Nel frattempo, Zuleyha è convinta che Demir abbia una preferenza per Leyla e lo accusa, ma non è così. Anzi Demir pensa che sia proprio Zuleyha a fare una distinzione tra i loro figli. Behice vuole candidarsi come presidente dell’associazione e Berika lo comunica ad Hunkar.

Anticipazioni della puntata di giovedì 4 maggio 2023 di Terra Amara

Mujgan deve uscire di casa per andare a firmare dei documenti, però non vuole lasciare Kerem Ali da solo a casa con Yilmaz. È solo esagerazione per Yilmaz che, invece, invoglia la donna ad uscire. Non tutto va per il verso giusto. Sulla strada del ritorno, Mujgan buca una gomma. Tarda, quindi, a rientrare. Una volta arrivata a casa, trova Yilmaz che si occupa della figlia con l’aiuto di Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di venerdì 5 maggio 2023 di Terra Amara

Zuleyha è stata chiamata da Yilmaz perché Kerem Ali piange disperatamente per la fame, però rifiuta il biberon. Inoltre, il telefono della moglie è irraggiungibile. Non sapendo come risolvere la situazione, l’uomo chiede aiuto a Zuleyha che decide di allattare lei stessa il neonato. È proprio in quell’istante che Mujgan varca la soglia di casa, vede cosa sta accadendo e si arrabbia.

Anticipazioni della puntata di sabato 6 maggio 2023 di Terra Amara

Hunkar è preoccupata che Zuleyha possa rivelare che a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan così convince Demir ad intestare ogni suo bene alla figlia Leyla. Demir non accetta e resta irremovibile. Deve ricredersi quando scopre che è stato proprio Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita. L’incontro con Mujgan che ha raggiunto il suo ufficio, lo aiuta a capire meglio anche se la donna gli manifesta le sue preoccupazioni sul rapporto tra il marito e Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di domenica 7 maggio 2023 di Terra Amara

Dopo aver parlato con Mujgan, Demir è su tutte le furie con Zuleya. La donna non solo non doveva permettersi di allattare Kerem Ali, ma è sempre troppo vicina a Yilmaz quando, invece, dovrebbe mantenere la distanza. Behice viene a sapere dell’incontro tra Mujgan e Demir. Accusa la donna di aver potuto generare un risentimento in Demir che potrebbe scaturire in atti di violenza nei rapporti tra famiglie.

Saniye e Gaffur si prendono cura della piccola Uzum, affidatagli dalla madre ricoverata in ospedale. Risulta vano ogni tentativo di farla mangiare così decidono di farle vedere la madre. Demir, su consiglio della madre, decide di intestare gran parte delle sue ricchezze a Leyla. La sua paura è che un giorno Zuleyah possa rivelare a Yilmaz che Adnan è figlio suo in realtà.

Infine, Sermin vuole salvare il suo matrimonio. Cerca di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito: così magari la donna potrebbe decidere di allontanarsi da Sabahattin. La sua strategia funziona. Julide lascia Sabahattin che si arrabbia. Corre dall’ex moglie confermandole che è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto