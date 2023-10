Terra Amara, anticipazioni puntate dal 9 al 14 ottobre

Terra Amara, amata dal pubblico di Canale 5, continua a raccontare le vite degli abitanti di Cukurova. Ecco cosa accadrà questa settimana.

Terra Amara riserva colpi di fulmine, nonostante le vicende delle ultime settimane siano state tristi e nefaste. La serie turca, amatissima dal pubblico di Canale 5, continua a raccontare le vite degli abitanti di Cukurova attraverso alcune dinamiche familiari di personaggi che sanno incuriosire e regalare emozioni.

Negli episodi che andranno in onda da lunedì 9 a sabato 14 ottobre 2023, a Terra Amara accadrà di tutto. Non solo scoppierà la passione, ma ci sarà finalmente un ritrovamento patrimoniale, la fine di un rapporto e il momento di spiegazioni.

Anticipazioni della puntata di lunedì 9 ottobre 2023 di Terra Amara

Fikret e Mujgan si sono baciati. La donna reagisce in malo modo. Prende le distanze dall’uomo ed è decisa a lasciare l’abitazione di Fekeli per non dormire sotto lo stesso tetto di Fikret. L’unico posto in cui può andare a vivere, però, è la vecchia abitazione di Sermin che oramai è il nido d’amore di Gulten e Cetin. Mujgan chiederà ai neosposi di andare via.

Anticipazioni della puntata di martedì 10 ottobre 2023 di Terra Amara

Umit ha accolto la proposta di Demir e vive in affitto in una sua casa. La donna vuole conquistare Demir. Rompe appositamente un tubo perché gli serve una scusa per farlo venire. L’uomo arriva a casa e lei lo bacia. La passione li travolge.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 11 ottobre 2023 di Terra Amara

Mujgan chiede ai neosposi di lasciare la casa. Gulten e Cetin, quindi, devono trasferirsi anche se a malincuore. Intanto Zuleyha, coadiuvata da Sermin, organizza una raccolta fondi in onore di Hunkar.

Anticipazioni della puntata di giovedì 12 ottobre 2023 di Terra Amara

La raccolta fondi e l’asta benefica degli abiti di Hunkar vanno molto bene. Zuleyha è appagata. Nel frattempo, sono stati ritrovati i trenta milioni di lire, oggetto dell’eredità di Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di venerdì 13 ottobre 2023 di Terra Amara

Zuleyha sta seguendo le orme di Hunkar. Si dedica anima e corpo ai più bisognosi. Ha deciso di lasciare un terreno all’istituto statale per la protezione dell’infanzia. È proprio in questo terreno che vengono trovate taniche piene dei soldi di Yilmaz. Appresa la notizia, Behice e Mujan rivendicano l’appropriazione.

Anticipazioni della puntata di sabato 14 ottobre 2023 di Terra Amara

Demir e Umit sono più intimi che mai, ma Sevda e Fekeli provano a convincere Zuleyha a riavvicinarsi al marito. Fikret si confronta con Umit. Vuole sapere come sta andando con Demir, ma non vuole che si innamori di lui. Mujgan apprende il volere di Yilmaz. Il marito, infatti, ha disposto che i trenta milioni di lire saranno del piccolo Kerem Ali quando avrà compiuto 21 anni. Mujgan lo accetta, ma Behice no. Ciò comporterà l’addio per sempre tra zia e nipote. Intanto, Sadi sta indagando sulla morte di Hunkar e apprende che Behice non solo era già stata sposata, ma che i due suoi mariti sono morti in circostanze sospette. Rasit torna alla tenuta e spiega a Fadik di averla abbandonata sull’altare per via di un terribile incidente degli zii.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.